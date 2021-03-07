Представитель парижской мэрии призвал EMA ускорить изучение российской вакцины

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) следует ускорить работу по изучению российской вакцины "Спутник V". Об этом первый заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар заявил в воскресенье в эфире радиостанции Franceinfo .

"Очень важно, чтобы в текущей обстановке Европейское агентство лекарственных средств действовало как можно быстрее при оценке качеств и сертификации вакцин, в частности, в отношении вакцин из России и Китая. Я призываю агентство ускорить работу, потому что данные вакцины могут стать необходимым и полезным источником снабжения медицинскими препаратами в условиях борьбы с COVID-19", - заявил Эмманюэль Грегуар.

В то же время представитель мэрии Парижа приветствовал решение премьер-министра Франции Жана Кастекса значительно расширить в стране масштабы кампании вакцинации населения. "Мы немедленно приняли необходимые меры, активизировав в Париже работу медицинских центров", - заверил Грегуар. Тем не менее, он указал центральным властям на то, что выделение дополнительно для столицы 11-12 тыс. доз вакцин недостаточно.

"Это может обеспечить вакцинацию лишь 6% лиц старше 75 лет в городе, что крайне далеко от заявленных центральными властями целей о вакцинации 15 млн человек в стране к концу марта. Возможности для достижения этих целей на данный момент нет", - подчеркнул заместитель мэра.

В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что ряд государств ЕС уже одобрили применение препарата "Спутник V" в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. В настоящее время вакцина зарегистрирована в Венгрии и Словакии.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по числу полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрировали 45 стран с общим населением свыше 1,1 млрд человек.