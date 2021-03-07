Вечорко заявил, что в больнице им. Филатова в Москве готовы к новым штаммам коронавируса

"Мы, конечно же, готовы к любым штаммам. Точно такая же история была в начале. Мы были готовы, допустим, к вирусу SARS-CoV-2, - сказал он. - Надо будет перепрофилировать больницу. Мы, наверное, уже быстрее это все сделаем".

Вечорко отметил, что за время пандемии в больнице вылечили более 50 тыс. пациентов, а в роддоме больницы появились на свет 827 детей. Об окончании пандемии главврач призывает говорить с "очень большой осторожностью", хотя и наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки в стране. "Конечно же, хотелось бы, чтобы та история с ковидом уходила в прошлое. Но на мой взгляд, это надо говорить с очень большой осторожностью. Я не могу сейчас сказать, что завтра ковида вообще не будет, потому что если мы сейчас возьмем ту же самую Европу - он не отступил. Если мы сейчас возьмем нашу страну, эпидемиологическая ситуация улучшилась", - добавил он.

В свою очередь главный врач больницы № 67 Андрей Шкода считает, что коронавирус постепенно снижает свою активность, но он никуда не исчез, поэтому необходимо продолжать соблюдать масочный режим. А его коллега, главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко, не разделяет точку зрения, что пандемия когда-либо закончится. "Мне кажется, что теперь для нас ковид никогда не закончится. И я думаю, что мы будем заниматься пациентами, перенесшими это заболевание", - добавила она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 116,6 млн человек, более 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 322 776 случаев заражения, выздоровели 3 911 924 человека, умерли 89 094. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.