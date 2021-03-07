Умерла чеченская правозащитница Хеда Саратова

ГРОЗНЫЙ, 7 марта. /ТАСС/. Правозащитница из Чечни Хеда Саратова умерла в воскресенье после долгой болезни, сообщил на своей странице в Instagram министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

"Сегодня после продолжительной болезни не стало известной чеченской правозащитницы, члена Совета при главе Чеченской Республики по [развитию гражданского общества и] правам человека, настоящего профессионала своего дела и просто хорошего человека Хеды Саратовой", - написал он.

Дудаев отметил, что Саратова принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру и "всегда была верна своей работе".

"Даже в самые тяжелые для нашего региона времена она оказывала помощь журналистам в освещении событий, происходящих на территории Чеченской Республики. Сама также являлась автором многих статей. Ее кончина - огромная потеря для нашей республики", - добавил министр.