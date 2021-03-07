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Пандемия COVID-19

"Спутник V" зарегистрировали в Северной Македонии

Таким образом, российская вакцина уже одобрена в 46 странах, отметили в РФПИ
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Северной Мкакедонии, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек", - указано в сообщении.

"Спутник V" занимает второе место среди вакцин по числу одобрений на применение от государственных регуляторов. Эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в медицинском журнале The Lancet. Это один из всего лишь трех препаратов в мире с эффективностью выше 90%. Вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Теги
Северная МакедонияРоссияПандемия COVID-19
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