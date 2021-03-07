В Железноводске закончили создание терренкура, посвященного военным врачам

ПЯТИГОРСК, 7 марта. /ТАСС/. Единственный в стране тематический терренкур, посвященный подвигу военных врачей, закончили строить в Железноводске Ставропольского края. На тропе разместили стелы с выбитыми в камне словами военной летописи города-госпиталя, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе городской администрации.

"В предверии 76-й годовщины Великой Победы в Железноводске закончили создание единственного в России тематического терренкура, посвященного подвигу военных врачей. На входе на терренкур установлены композиции с высеченными из камня военной каской, санитарной сумкой, кружкой-бюветницей и букетом цветов - символами, объединившими госпитали и жителей города во время войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по всему протяжению госпитального терренкура разместили стелы с выбитыми на камне словами военной летописи города-госпиталя, которые в ночное время освещаются фонарями в виде красных гвоздик и фонарями с красными звездами. В центре терренкура установили стилизованный ретранслятор, который передает сводки с фронта и песни военных лет и надпись с хештегом "СпасибоВрачам" - символом героизма военных и гражданских врачей.

"Терренкур получил название госпитального и вмещает в себя два значения: госпитальный, потому что курорт стал городом-госпиталем во время войны и госпитальный, потому что это слово во многих языках мира имеет значение гостеприимный. Госпитальный терренкур увековечил героизм тех, кто самоотверженно помогал нашим солдатам и офицерам вернуть здоровье, силы и волю на борьбу с врагом до победного конца. Торжественное открытие пройдет в рамках празднования 76-летия Великой Победы", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Железноводск во время войны стал городом-госпиталем. Благодаря военным врачам Железноводска более 30 тыс. советских солдат вернулись в строй.