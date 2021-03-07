В Пермском крае сняли ограничения на работу общепита в ночное время

ТАСС, 7 марта. Ограничения на работу заведений общественного питания с 01:00 ночи до 06:00 утра, введенные ранее из-за пандемии коронавируса, сняли в Пермском крае. Об этом в воскресенье говорится в сообщении на сайте правительства региона.

"В Пермском крае с 7 марта снимаются ограничения на работу заведений общественного питания с 01:00 ночи до 06:00 утра. Это связано с тем, что данная отрасль наиболее пострадала во время пандемии, при этом в период распространения коронавируса работники и посетители кафе, баров и ресторанов научились соблюдать все противоэпидемические правила, предложенные Роспотребнадзором. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространения коронавирусной инфекции в регионе, и вступили в силу с момента опубликования документа на официальных ресурсах", - говорится в сообщении.

Для заведений общепита продолжают действовать рекомендации Роспотребнадзора, включая расстановку столиков на расстоянии 1,5 м друг от друга, наличие у сотрудников и посетителей средств индивидуальной защиты, обработку рук антисептиком, регулярную санитарную обработку контактных поверхностей, а также температурный контроль. Также под запретом остается проведение корпоративных мероприятий, банкетов, дней рождений и других торжеств.

В то же время в регионе до 21 марта продлили действующие ограничительные меры. Сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. Продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Пермском крае выявлено 48 059 случаев заражения коронавирусом, 40 677 пациентов выздоровели, 1 783 человека умерли.