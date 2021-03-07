Пригородные поезда за год перевезли через Крымский мост более 65 тыс. пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Пригородные поезда, курсирующие из Анапы в Крым, за год работы перевезли более 65 тыс. пассажиров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, выступающей оператором перевозок.

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"Ровно год назад, 7 марта 2020 года, в 14:38 по маршруту Керчь - Анапа отправился первый пригородный поезд, связав ежедневным пригородным сообщением материк с полуостровом через Крымский мост. За год курсирования комфортабельных рельсовых автобусов РА2 пригородными поездами перевезено более 65 тыс. пассажиров и совершено 1 355 рейсов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально поезда следовали до Керчи, но в летний период 2020 года маршрут рельсового автобуса продлили до Феодосии. Расписание пригородных поездов составили так, чтобы пассажирам было удобно сделать пересадку в Керчи.

По данным пресс-службы, в расписании рельсовых автобусов по три рейса в пятницу и выходные дни, в остальные дни по два рейса и столько же в обратном направлении. Время в пути составляет два часа, средняя скорость - 72 км/час. С декабря 2020 года увеличено количество остановок на маршруте, добавлены станицы Вышестеблиевская и Гостагаевская Краснодарского края.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. Всего в 2020 году ЮППК перевезла более 3 млн пассажиров.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было официально открыто с декабря 2019 года. Самый протяженный маршрут поездов дальнего следования "Таврии" компании "Гранд Сервис Экспресс" между Омском и Симферополем - 4 236 км, всего открыто несколько маршрутов, которые связывают Крым с другими регионами РФ. За год поездами "Таврия" (то есть, без учета пригородных поездов) по всем маршрутам перевезено свыше 1,1 млн пассажиров, из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.