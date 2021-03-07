Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

БАХДИДА /Ирак/, 7 марта. /ТАСС/. Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня указал на необходимость уважать и оберегать женщин. Он выступил в воскресенье с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", - сказал понтифик. При этом он упомянул о роли Богоматери, которая "защищает свыше".

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. Ранее в городе Мосул на площади, где расположены четыре церкви, серьезно пострадавшие от рук экстремистов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), он вознес молитву за всех жертв войн и терроризма.