В Приморье поймали нападавшего на собак тигра

ВЛАДИВОСТОК, 7 марта. /ТАСС/. Специалисты службы охотнадзхора изъяли из дикой природы амурского тигра, который неоднократно нападал на собак в селе Соболиный Пожарского района Приморского края, сообщила в воскресенье пресс-служба центра "Амурский тигр".

Отловленный тигр впервые был замечен в Соболином в январе, но после визита сотрудников охотнадзора почти месяц не появлялся в селе. С середины февраля его заходы в населенный пункт стали регулярными, он не боялся людей и часто нападал на местных собак.

"Меры по отпугиванию, предпринятые нашими специалистами, не принесли результата. Поэтому было принято решение об отлове животного для выяснения причин такого его поведения. В ночь на 7 марта хищник был отловлен и доставлен в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Его дальнейшую судьбу решат специалисты по итогам ветеринарного осмотра, который состоится сегодня", - приводятся в сообщении слова заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексея Сурового.

При внешнем осмотре отловленного тигра были отмечены повреждения конечностей, характерные для животного, перемещающегося по глубокому снегу. Специалисты не исключают, что у него есть и другие травмы. Если обследование не выявит более серьезных травм и болезней, а его поведение будет соответствовать норме, то после месячной передержки тигр вернется в дикую природу в другой части ареала.

"Уже сейчас можно сказать, что зверь молодой, и в населенный пункт его привело стечение разных обстоятельств, среди которых, к слову, и извечная проблема сельских территорий - несанкционированные свалки и большое количество беспризорных собак. Когда тигры оказываются в сложных условиях, какие сейчас сложились на севере Приморья, а в шаговой доступности находятся свалки с собаками, это неминуемо приводит к тому, что хищники оказываются в населенных пунктах и создают конфликтные ситуации", - цитирует пресс-служба директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа теперь живут 550-580 особей тигра - это 95% мировой популяции зверя.