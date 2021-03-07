Представитель Людмилы Лядовой рассказал о ее состоянии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Состояние народной артистки РСФСР, композитора, пианистки и певицы Людмилы Лядовой, госпитализированной с коронавирусной инфекцией, улучшилось. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье ее представитель Виталий Мирошников.

О том, что 95-летняя артистка госпитализирована с 75-процентным поражением легких, стало известно 27 февраля. По сведениям друга семьи Виктора Дворовенко, она была переведена в реанимацию на фоне кислородного голодания.

"Пошла положительная динамика, - сказал Мирошников. - Она даже смогла поговорить по телефону".

По его словам, Лядова продолжает пользоваться кислородной маской, но уже может дышать без нее.