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Пандемия COVID-19

В Австрии изучают обстоятельства смерти женщины после прививки препаратом AstraZeneca

Пациентка умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Надзорная служба Австрии получила информацию о двух случаях, произошедших после вакцинации от коронавируса из одной партии препарата AstraZeneca, согласно которым одна 49-летняя женщина умерла, у второй 35-летней женщины ухудшилось здоровье. Об этом сообщило в воскресенье Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии.

Согласно заявлению надзорной службы, одна женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, у второй развилась тромбоэмолия легочной артерии, но она уже идет на поправку. "В настоящее время нет указаний на причинно-следственную связь с вакциной", - отмечается в сообщении.

"Ведется выяснение обстоятельств с участием соответствующих экспертов, чтобы полностью исключить возможную связь. С целью предосторожности оставшиеся запасы этой партии вакцины прививаться не будут", - добавили в ведомстве.

2 марта ТАСС сообщал, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии оповестило о 41 случае смерти людей, которые произошли после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer - BioNTech, но связь с препаратом не установлена.

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АвстрияПандемия COVID-19
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