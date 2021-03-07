В Пекине прошла акция "Заставь ее улыбнуться"

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Международная акция Make Her Smile прошла в воскресенье на улицах столицы Китая в преддверии Международного женского дня. Десятки женщин получили в подарок от волонтеров акции цветы и поздравления с наступающим праздником.

"Сегодня мы проводим акцию Make Her Smile", - рассказал ТАСС волонтер, представитель Ассоциации российских студентов в Китае Лев Кизименко. "Суть мероприятия заключается в том, что мы ходим по улицам города и поздравляем девушек с 8 Марта, желаем им всего самого лучшего, дарим им улыбку", - рассказал он. "Кстати, сейчас мы находимся недалеко от посольства России, в центре столицы", - отметил он и добавил, что рад возможности поздравить с наступающим праздником не только коренных жительниц Пекина, но и россиянок, которых в этом районе города особенно много.

Погода в Пекине в канун праздника была по-настоящему весенней. Впервые за неделю светило яркое солнце, столбик термометра поднялся до отметки 8 градусов. В некоторых парках города уже вовсю зацветают кустарники и китайская слива мэйхуа, которая, как уверяют сами жители Китая, является главным предвестником весны и тепла.

Реакция девушек

Многие девушки стеснялись волонтеров, кто-то даже пытался отдать деньги за цветы, не поверив, что это подарок. Волонтеры вручали им букеты, подробно рассказывали об акции, и в итоге девушки уходили с улыбкой, крепко сжимая в руках розы. "Обычно мы отмечаем этот день в семейном кругу, до пандемии часто бывали в ресторанах, но на этот раз соберемся дома", - поделилась китаянка по фамилии Сюй. Вместе с мамой они будут готовить обед - домашние блюда традиционной китайской кухни - цзидань чаофань (жареный рис с яйцом), хуншаожоу (свинина в красном соусе) и байцай доуфутан (суп из белокочанной капусты с тофу).

Женщина по имени Ян Мусюй очень обрадовалась, когда узнала, что акция организована россиянами. "Как здорово, что вы из России. Наши страны - давние друзья. Я поздравляю всех женщин и девушек России с наступающим праздником!" - сказала она.

Волонтерам акции удалось поздравить не только китаянок, но представительниц России, Великобритании, Казахстана и других государств. "Спасибо вам за такой прекрасный сюрприз, вы очень подняли мне настроение. Я очень рада, что в Китае в преддверии 8 Марта есть такая акция, - сказала россиянка Анна. - Несмотря на то, что в Пекине тепло, ваши улыбки и цветы согрели меня еще больше".

В этом году международная акция Make Her Smile проводится в преддверии Международного женского дня 6, 7 и 8 марта в 30 странах и регионах мира. К мероприятию можно присоединиться и в онлайн-формате. Для этого необходимо выложить в социальную сеть поздравление с хэштегом #MakeHerSmile.