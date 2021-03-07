В ОНК прокомментировали информацию о голосовании по вопросу исключения Литвинович

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, хотя не имела права это делать. Об этом ТАСС заявили в столичной ОНК.

"На члена ОНК города Москвы Марину Литвинович неоднократно поступали обращения со стороны граждан, адвокатов подозреваемых и обвиняемых и органов власти по фактам нарушения ею кодекса этики членов ОНК, закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", а также регламента ОНК города Москвы. Это выражалось в неоднократном разглашении данных следствия, ненадлежащем исполнении своих обязанностей, использовании данных, полученных во время посещения подозреваемых и обвиняемых, публикациях в СМИ в ущерб гражданам, находящимся в местах принудительного содержания", - подчеркнули в Общественной наблюдательной комиссии.

Там также отметили, что Литвинович неоднократно допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых и обвиняемых, их адвокатов и общества, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. "Также она допускала факты намеренной политизации института общественного наблюдения, который в базовых своих основаниях правозащитный и потому находящийся вне политики", - подчеркнули в комиссии, комментируя сведения в СМИ о голосовании по вопросу исключения Литвинович из ОНК.

В комиссии также указали, что член ОНК должен одинаково ревностно становиться на защиту известного политика и рядового гражданина, известного общественного деятеля или никому не известного человека, попавшего в места принудительного содержания.

"Общественная наблюдательная комиссия города Москвы неоднократно доводила до членов ОНК города Москвы информацию о недопустимости подобных нарушений, но исходила из того, что Литвинович является активным членом комиссии в плане посещений мест принудительного содержания, она примет во внимание при дальнейшей своей работе имевшиеся к ней вопросы этического и правового характера. Однако комиссия не могла игнорировать неоднократные нарушения своими членами кодекса этики членов ОНК, других нарушений. В своей публикации, появившейся позавчера после решения ОНК, Марина Алексеевна умалчивает тот факт, что нарушение зафиксировано со слов адвоката Любови Соболь, которые он произнес во время эфира на телеканале "Дождь". Дословно его фраза звучала так: "Спасибо большое Литвинович, которая разгласила данные следствия, а я не мог их разглашать до этого, а теперь смогу комментировать данные, которые она озвучила", - сказали в ОНК.

В ОНК отметили, что после этих слов было проанализировано интервью Марины Литвинович, был подтвержден факт нарушения закона, кодекса этики членов ОНК и регламента ОНК города Москвы.

Другие нарушения

Также в направленном представлении о прекращении полномочий члена ОНК в Общественную палату РФ в качестве характеризующего материала содержится описание еще двух недавних нарушений, допущенных Литвинович, несмотря на ранее сделанные предупреждения о недопустимости подобных действий.

"Марина Алексеевна в своих публичных комментариях манипулирует общественным мнением, намекая на политизированное решение в отношении ее персоны, однако, например, умалчивает о своем предыдущем нарушении, которое связано с навязыванием адвоката гражданину, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Вместе с тем окончательное решение, согласно пункту 9 статьи 14 федерального закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", по статусу Марины Алексеевны Литвинович в качестве члена ОНК будет принято Советом Общественной палаты РФ, который призван объективно оценить предъявленные факты и результаты голосования на заседании ОНК города Москвы, по итогам которого за представление о прекращении полномочий члена ОНК Литвинович проголосовало большинство членов Общественной наблюдательной комиссии города Москвы", - заключили в ОНК.

Ранее о голосовании ОНК по вопросу исключения ее из состава в своем Telegram-канале сообщила сама Литвинович. Она отметила, что не согласна с этим решением.