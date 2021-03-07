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Пандемия COVID-19

Глава ВОЗ заявил, что ценит инвестиции России в науку

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус провел разговор с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, в ходе которого обсуждались противодействие распространению коронавируса и повышение доступности медпомощи
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал конструктивным субботний телефонный разговор с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, в ходе которого обсуждалась, в частности, российская заявка на одобрение вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения при чрезвычайных ситуациях.

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"У меня бы конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку", - написал он в воскресенье в Twitter.

Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ по итогам видеозвонка, "в ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию населения, укрепление здоровья населения и повышение доступности медицинской помощи". Глава Минздрава РФ сообщил главе ВОЗ об успешном ходе кампании по вакцинации в России. По словам министра, "на сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан".

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияТедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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