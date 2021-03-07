Рост случаев заболевания за неделю в Москве. Главное о коронавирусе за 7 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 322 776 случаев заражения, из них новых — 10 595. За сутки умерли 368 человек, за весь период — 89 094.
- В Пермском крае сняли ограничения на работу общепита в ночное время.
Москва
- Всего зафиксировано 990 395 случаев заражения, из них новых 1 534 — (данные Оперштаба Москвы).
- Число выявленных в Москве за неделю случаев заражения коронавирусом впервые с января не сократилось, а выросло по сравнению с предыдущими семью днями (с 10 642 до 11 919).
Мир
- "Спутник V" зарегистрировали в Северной Македонии. Таким образом, российская вакцина уже одобрена в 46 странах, отметили в РФПИ.
- В Австрии изучают обстоятельства смерти женщины после прививки препаратом AstraZeneca.
- Власти КНР безвозмездно поставляют вакцины в 69 государств и еще 43 странам продают их, сообщил министр иностранных дел Ван И.
- В Бухаресте ужесточат ограничительные меры, в частности закроют внутренние помещения в ресторанах и барах, а также театры, кинотеатры и игорные заведения и запретят проводить под открытым небом спектакли, концерты и фестивали.
- Власти Новой Каледонии, заморской территории Франции в южной части Тихого Океана, объявили о введении режима строгого карантина.