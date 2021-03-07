Прощание с Валентином Курбатовым пройдет в псковском храме Анастасии Узорешительницы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Прощание с писателем, критиком и литературоведом Валентином Курбатовым, умершим в субботу на 81-м году жизни, пройдет в церкви Анастасии Узорешительницы в историческом центре Пскова 8 и 9 марта. В этом же храме 10 марта состоится отпевание, сообщили в воскресенье на сайте псковского отделения Союза писателей России.

"Отпевание Валентина Яковлевича Курбатова состоится в 10:00 10 марта 2021 года в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Кузнецах. (г. Псков, Октябрьский проспект, д. 9). Проститься с усопшим можно будет в этом же храме 8 марта с 13:00 до 19:00, 9 марта с 9:00 до 19:00", - говорится в сообщении.

Ранее соболезнования в связи со смертью писателя выразили президент России Владимир Путин, а также министр культуры РФ Ольга Любимова.