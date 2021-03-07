Лига безопасного интернета назвала блокировку поста ТАСС в Facebook цензурой

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Блокировка поста ТАСС в Facebook - акт цензуры со стороны данной американской социальной сети. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказала директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Социальная сеть Facebook заблокировала заметку ТАСС о задержании в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы. Эта информация отмечена в соцсети как "ложная". Агентство отмечает, что новость была написана на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, и настаивает на том, что содержащаяся в релизах информация изложена верно.

"Это очередной пример цензуры со стороны интернет-платформы Facebook. В прошом году был принят закон о защите прав пользователей интернета от таких противозаконных действий со стороны интернет-гигантов. В эту ситуацию должен вмешаться Роскомнадзор и потребовать от Facebook восстановить эти публикации, тем более что они основаны на официальных данных", - сказала Мизулина.

Глава Лиги считает, что блокировка - это попытка "пресечь точку зрения ТАСС и других российских СМИ, которые говорят, чем некоторые граждане Украины занимаются на территории России". По ее словам, Лига зафиксировала призывы участвовать в незаконных акциях в январе и феврале со стороны украинских граждан. "Мы уже знаем, что в этих акциях и пропаганде принимали участие граждане Украины. И не единичное такое экстремистское сообщество", - добавила она.

Мизулина также напомнила, что у Роскомнадзора есть полномочия для того, чтобы оштрафовать платформу за такие незаконные действия, если она не будет восстанавливать упомянутые публикации.