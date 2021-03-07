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Пропавший в Москве художник Сергей Аверьянов нашелся

Ранее его жена сообщила, что он ушел из дома 6 марта и не вернулся

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пропавший в воскресенье в Москве художник Сергей Аверьянов нашелся. Об этом сообщила его жена Алена на странице художника в Facebook.

"Спасибо всем огромное за помощь. Все хорошо, он нашелся", - пишет его жена.

В воскресенье утром источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что жена 60-летнего художника обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. Она сообщила, что днем 6 марта он вышел из дома и не вернулся. На связь с родственниками он не выходил, а его мобильный стал не доступен.

Серей Аверьянов окончил МГХИ им. В. И. Сурикова и с 1993 года состоит в Московском союзе художников. Он имеет большой опыт в создании мозаичных произведений из натурального камня, смальты, плитки, создании мозаичных панно в светской и церковной архитектуре и работал в печатных графических мастерских в Ставангере (Норвегия) и институте "Тамаринд" (США). Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России, СНГ, США, Норвегии, Японии.

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