В мире за сутки выявили более 478 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 116,13 млн, увеличившись за сутки более чем на 478 тыс. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 10,1 тыс., превысив 2,58 млн.

По состоянию на 16:03 мск 7 марта в ВОЗ поступили сведения о 116 135 492 инфицированных и 2 581 976 умерших. Число заразившихся увеличилось на 478 614, умерших - на 10 124.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 52% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (251 483), на втором месте - Европа (154 926), на третьем - Восточное Средиземноморье (30 332).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 602 211. Далее следуют Индия (11 210 799), Бразилия (10 869 227), Россия (4 312 181), Великобритания (4 213 347), Франция (3 814 830), Испания (3 142 358), Италия (3 046 762), Турция (2 769 230), Германия (2 500 182), Колумбия (2 269 582) и Аргентина (2 146 714).