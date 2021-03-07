Чешский иммунолог назвал предрассудки причиной опасений в отношении вакцин из РФ и КНР

ПРАГА, 7 марта. /ТАСС/. Предрассудки являются единственной причиной опасений чехов в отношении вакцин против коронавируса, произведенных в России и Китае. Об этом в интервью сетевому изданию irozhlas.cz заявил в воскресенье эксперт Института молекулярной генетики Академии наук Чехии, иммунолог Вацлав Горейши.

"Есть люди, у которых имеются предрассудки по отношению к некоторым странам. У меня таких предрассудков нет, - отметил он. - Я спокойно прошел бы вакцинацию как российской, так и китайской вакциной. Нет оснований считать, что они представляют собой нечто опасное".

"Спутник V", как подчеркнул Горейши, создана на таком же принципе, как и применяемая в Чехии вакцина от британско-шведской компании AstraZeneca. При этом, как напомнил он, эффективность российского препарата более высока.

Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, в понедельник приступил к изучению документации российской вакцины "Спутник V". Власти республики выражают заинтересованность в ее скорейшей регистрации для применения в Евросоюзе.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 818 450 жителей. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также компании AstraZeneca.