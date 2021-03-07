Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам российских СМИ

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook восстановить доступ к информационным материалам, опубликованным ТАСС, телеканалом РБК и изданием "Взгляд".

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК и ТАСС", говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства в воскресенье.

В Роскомнадзоре также заявили, что действия Facebook "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры". В ведомстве напомнили, что ограничение права граждан РФ на свободный поиск информации влечет за собой наложение административного штрафа до 1 млн рублей на владельцев соцсети и штраф до 3 млн рублей при повторном правонарушении.

О блокировке

В новости ТАСС от 18 февраля говорится, что ФСБ пресекла в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.

В информационном сообщении об удалении поста в Facebook указан подрядчик, проверивший информацию: украинская фактчекинговая платформа StopFake.

В марте 2016 года Facebook начал тестировать способы борьбы с фейковыми новостями. В меню Facebook появилась возможность пожаловаться на потенциально фейковую новость. Такие публикации передаются на проверку в сторонние организации.

27 марта 2020 года Facebook запустил программу фактчекинга контента в Украине. Партнерами компании стали украинские организации VoxCheck и StopFake.

Редакция ТАСС намерена обратиться за разъяснениями к Facebook, а также привлечь к ситуации внимание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

С ограничениями в Facebook в отношении той же новости столкнулись также издания РБК, "Ведомости", телеканал НТВ.