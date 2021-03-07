Неизвестные облили могилу Бандеры в Мюнхене неустановленным веществом

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Неизвестные облили неустановленным веществом могилу предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры в германском городе Мюнхене. Об этом сообщил в воскресенье посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Глава украинского дипломатического представительства опубликовал в Twitter фотографию могилы Бандеры, на которой лежат несколько красных канистр, испачканных неким веществом черного цвета. Мельник призвал германскую полицию найти и наказать виновных.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм поліцію знайти і покарати винних ‼️
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Могила Бандера на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф в последние годы не в первый раз становится мишенью для выражения отношения к бывшему пособнику нацистов. В августе 2014 года неизвестные сломали крест на его могиле. В 2015 году захоронение не менее трех раз подвергалось действиям для выражения негативного отношения.
Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН). На счету боевиков военного крыла ОУН, Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, боевики ОУН-УПА принимали участие в боях против советской армии.