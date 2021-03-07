Неизвестные облили могилу Бандеры в Мюнхене неустановленным веществом

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Неизвестные облили неустановленным веществом могилу предводителя Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры в германском городе Мюнхене. Об этом сообщил в воскресенье посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Глава украинского дипломатического представительства опубликовал в Twitter фотографию могилы Бандеры, на которой лежат несколько красных канистр, испачканных неким веществом черного цвета. Мельник призвал германскую полицию найти и наказать виновных.