Православные христиане отмечают Масленицу

Последнее воскресенье перед Сырной седмицей в церкви посвящают воспоминанию о Страшном суде. "Каждого из нас суд божий ждет, и до этого суда у каждого из нас остается все меньше и меньше времени. <…> Для того-то нам и даруется пост, время покаяния и молитвы, потому что без молитвы не может быть покаяния. А через покаяние и молитву мы способны обрести милость божию и изменить самих себя, то есть принести полное покаяние - изменение мыслей своих, сердца своего, изменение воли своей. И, что, может быть, самое главное - через это обретение милости и милосердия самого Господа к нам, грешным и недостойным", - обратился в воскресной проповеди к верующим в скиту благоверного князя Александра Невского под Переделкино патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Каждое богослужение последней недели перед Великим постом призвано подготовить верующих к посту. В течение всей седмицы, включая постные дни среду и пятницу, верующим разрешается употреблять в пищу яйца и молоко, но не мясо. Именно поэтому последняя седмица перед Великим постом в церкви называется сырной.

Благотворительность

В 2021 году на протяжении всей этой недели православная служба помощи "Милосердие" будет принимать масленичные угощения для бездомных в "Ангаре спасения" в доме 55 на Николоямской улице в Москве, рассказала ТАСС пресс-секретарь службы Александра Шибалина. "Всю неделю "Ангар спасения" принимает блины, сгущенку, мед. Николоямская, 55, ежедневно с 10:00 мск до 18:00 мск, в выходные - по договоренности с дежурным", - рассказала она.

По словам пресс-секретаря службы, с начала пандемии коронавируса "Ангар спасения" регистрирует по 300 обращений в день, до ее начала их было около 100.

Символы и атрибуты Масленицы

По мнению ряда этнографов, Масленица наследует дохристианскому славянскому празднику проводов зимы, приходившемуся на вторую половину февраля - первую половину марта, и отмечавшемуся за семь дней до и столько же после даты солнцестояния. После принятия православия она вошла и в число праздников церкви, сократившись до предшествующей Великому посту недели. Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды: в 2021 году оно наступит 14 марта.