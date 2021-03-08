Представителя России на "Евровидении" выберут в эфире Первого канала

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Шорт-лист возможных представителей России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" будет представлен в понедельник в эфире Первого канала, зрители в режиме реального времени смогут проголосовать за лучшего исполнителя. Об этом говорится в анонсе телеканала.

"Исполнитель и песня, которые представят Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2021 года в Роттердаме, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в специальном праздничном шоу, которое выйдет в прямом эфире Первого канала", - говорится в анонсе. Эфир начнется в 20:00 мск.

Как сообщил ранее журналистам генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сотрудники телеканала предварительно отобрали несколько участников. Все музыканты будут в равных условиях, подчеркнул главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. "Голосование открывается одновременно. И это очень важно: ни у кого из участников приоритета во времени не будет. Программа будет идти на все орбиты, все часовые пояса, и телезрители всей страны смогут голосовать за понравившиеся песни", - пояснил он в эфире программы "Доброе утро". Победитель будет объявлен этим же вечером.

Аксюта подтвердил, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году, появится в эфире, однако не уточнил статус музыкантов. Представитель команды на запрос ТАСС также отказался от комментария.

Победитель "Евровидения-2008" Дима Билан считает, что Little Big ближе всех к победе на право представлять Россию на конкурсе в этом году. "Мне кажется, что ближе всего к победе Little Big", - сказал ТАСС Билан во время поездки в Краснодар, отвечая на вопрос о том, у кого из претендентов наиболее высокие шансы на победу.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.