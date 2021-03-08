В Великобритании ослабление карантинных ограничений начнется с открытия школ

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Снятие ограничительных мер, введенных в Великобритании два месяца назад из-за новой волны пандемии коронавируса, начнется в понедельник с открытия школ. И хотя страна пока продолжит оставаться в ситуации жесткого карантина, возвращение учеников за парты называется властями первым шагом на пути к нормальной жизни.

Именно на это обратил внимание глава британского правительства Борис Джонсон, объяснив, почему ослабление жестких мер начнется именно со школ. "Это очень важный этап нашего плана, который, как мы надеемся, станет планом по возвращению к свободе. Успех программы вакцинации населения дал нам возможность приступить к снятию ограничений", - заявил премьер-министр в воскресенье. По его словам, на данном этапе эпидемии возобновление работы школ создает меньше рисков, чем продолжение удаленных занятий, из-за которых падает качество образования и создается дополнительная психологическая нагрузка на детей и их родителей.

Джонсон и министр образования страны Гэвин Уильямсон подчеркивают, что снятие ограничительных мер будет необратимым, а школам не придется в третий раз за последний год закрывать свои двери. С марта прошлого года британские школьники в общей сложности лишились 5-6 месяцев полноценной учебы, что, согласно оценкам ряда экспертов, может негативно сказаться на будущих доходах "поколения пандемии". По словам Уильямсона, правительство рассматривает различные возможности исправления ситуации. В школах могут быть введены дополнительные занятия, а продолжительность летних каникул, возможно, сократят. В этом году будут отменены важнейшие школьные экзамены, итоговые оценки школьникам будут выставлять их учителя.

С маской за партой

По оценкам британских экспертов, во время пандемии школы не были значительным источником распространения инфекции, а школьные учителя заболевали не чаще, чем представители других профессий, поэтому они пока не могут рассчитывать на вакцинацию в приоритетном порядке. При этом для выявления возможных случаев заражения среди учеников и преподавателей будет использоваться новая система тестирования. Ученикам, которые уже окончили начальную школу (с 11-12 лет), придется носить маски в классах и дважды в неделю сдавать анализы на заражение коронавирусом. Оба решения подвергаются критике, в том числе из-за относительно высокого риска получения ложноположительных результатов экспресс-тестов.

График карантинных послаблений

Следующее ослабление ограничительных мер назначено на 29 марта, когда британцам разрешат встречаться на улице с одним человеком, который не проживает с ними под одной крышей, с целью общения и социализации. В настоящий момент подобные встречи также разрешены, но единственным формально допустимым поводом являются совместные занятия спортом. 29 марта правила смягчат вновь, разрешив встречаться на улице группам из не более чем шести человек или членам не более чем двух домохозяйств. Будут также разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, откроются теннисные корты и поля для гольфа, игры в футбол и крикет.

Второй этап смягчения карантина планируется начать 12 апреля, если эпидемическая ситуация в стране не ухудшится. На этом этапе смогут возобновить работу магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Рестораны и пабы получат возможность обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. Разрешение возобновить работу получат также зоопарки, парки развлечений, кинотеатры на открытом воздухе, библиотеки и музеи.

Третий этап послаблений должен начаться 17 мая. С этой даты планируется открыть пабы, рестораны, кинотеатры, отели. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Будет разрешено организовывать свадьбы, похороны, торжественные приемы с количеством гостей до 30 человек.

Не исключено, что с этой даты Соединенное Королевство возобновит авиасообщение с другими странами. Сейчас британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением крайне важных, например по работе. Таким образом, в страну нельзя въехать иностранным туристам (лишь обладателям вида на жительство или долгосрочных виз).

Отмена всех ограничений

Четвертая фаза, которая начнется не ранее 21 июня, предусматривает снятие всех ограничений на контакты с другими людьми, а также проведение массовых мероприятий. На этом этапе театры, концертные залы и ночные клубы смогут полноценно возобновить свою работу.

Эти послабления касаются Англии, в которой проживает 85% населения Великобритании. Власти остальных административно-политических частей королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - самостоятельно определяют политику в области карантинных мер. Однако обычно их действия в этом вопросе синхронизированы с шагами, которые делает Лондон.

Успех вакцинации

Приступить к ослаблению карантина власти смогли благодаря стабильному снижению показателей инфицирования по стране. По последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, по состоянию на 27 февраля на каждые 220 человек приходился один инфицированный коронавирусом. Для сравнения: неделю назад в Англии инфекция была выявлена у каждого 145-го жителя, а две недели назад - у каждого 115-го. Число случаев заражения сократилось также в Шотландии, где инфекция была подтверждена у каждого 335-го жителя, в Северной Ирландии (1 из 325) и Уэльсе (1 из 285).

Как считают власти, снижение показателей произошло из-за успешности карантина, а также эффективности массовой кампании по вакцинации населения. С 8 декабря прошлого года привиты уже почти 22 млн человек - 33% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.