Россияне отметят Международный женский день

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. В Международный женский день, 8 марта, в российских городах пройдут праздничные мероприятия, посвященные женщинам.

Праздник отмечается в России официально с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название "Международный день работниц", а с конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1965 году 8 марта было объявлено нерабочим днем и с тех пор остается праздничным выходным.

Поздравления женщинам

В Республике Карелия волонтеры проведут особую акцию - они будут дарить цветы женщинам-врачам, социальным работникам, провизорам и фармацевтам, тем, кто и в праздник продолжает спасать людей от коронавирусной инфекции. В красных зонах больниц региона трудятся почти 800 специалистов, большинство из которых женщины. Вряд ли будет возможно освободить от дежурств женщин в их праздник, но их обязательно поздравят во время пересмены, рассказали ТАСС в Министерстве здравоохранения республики.

В праздничный день в Санкт-Петербурге волонтеры будут вручать женщинам цветы, например, в аэропорту "Пулково", на Московском вокзале, на станции метро "Горьковская". А с 3 марта на всех вокзалах города для них уже звучат аудиопоздравления от артистов.

Симфонический оркестр Ленинградской области под руководством Михаила Голикова проведет в городе концерт с участием победителя шоу "Голос" Аскера Бербекова и певицы Нафсет Чениб, выступавшей на одной сцене с Монсеррат Кабалье.

Также в афише 8 марта - много спектаклей о любви: "Санкт-Петербургъ Опера" представит комедию "Любовный напиток", Театр "Лицедеи" подарит зрителям интерактивное шоу "Женское счастье", а Молодежный театр на Фонтанке - постановку "Верная жена".

В Калининграде вместе с музеем изобразительных искусств в канун 8 Марта открылась выставка из Фонда историка моды, искусствоведа Александра Васильева "Югендстиль и мода", посвященная моде начала ХХ столетия.

В экспозиции "представлено около 40 роскошных платьев и костюмов, сшитых знаменитыми модными домами России, Европы, США или частными портными, поражающие взор изысканностью деталей и демонстрирующие безупречный вкус, с которым одевались модные персоны начала XX века", рассказала ТАСС координатор выставки Екатерина Илюшкина. С платьями соседствуют многочисленные аксессуары той поры: шляпки, перчатки, туфельки, шляпные булавки. Выставку дополняют предметы мебели, художественная керамика и стекло, живописные произведения из коллекции маэстро Васильева.

Праздничные акции в музеях и премьеры

В честь Международного женского дня 6, 7 и 8 марта музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе проводит тематические экскурсии, на которых знакомит посетителей с бытом прекрасной половины человечества в Античную и Средневековую эпохи. "Жительницы Эллады и древнего Херсонеса всегда ухаживали за своей внешностью. В музее-заповеднике находится много археологических находок, которые доказывают использование в Херсонесе Таврическом различных предметов туалета: расчески, зеркала и всевозможные украшения", - отметили в пресс-службе музея-заповедника.

В Архангельске в музее "Усадебный дом Е. К. Плотниковой" посетителям расскажут об особенностях женских и мужских костюмов в живописи XVIII-ХХ веков, а в музейно-выставочном центре в Каргополе (Архангельская область) пройдет экскурсия с переодеванием в традиционный русский северный костюм. В частности, гости музея узнают, что такое епанечка (нарядная безрукавка) и много других интересных фактов.

В "Старинном особняке на Набережной" в Архангельске 8 марта пройдет мастер-класс "Фрида в Жостово", участникам предложат создать портрет мексиканской художницы Фриды Кало по мотивам жостовской росписи.

Театрализованные экскурсии предложат жителям и гостям Новгорода по Новгородскому Кремлю, одному из древнейших памятников зодчества России XV-XVII веков, а также познакомят с архитектурным комплексом Ярославова Дворища в историческом центре города. В новгородском киномузее пройдет показ фильма "Мой младший брат".

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 8 марта покажет премьеру спектакля "Свидетельские показания", созданного по пьесе Дмитрия Данилова. Кроме того, в праздничные дни псковский театр драмы проведет фестиваль "Данилов-фест". Известный драматург, поэт, прозаик, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Дмитрий Данилов проведет встречу с читателями.

Спортивные турниры

В Пинежском районе Архангельской области 8 марта пройдет Праздник оленя. Состоятся соревнования по метанию тынзея (кожаного аркана оленевода) на хорей (шест), гонки на оленьих упряжках, состязания в беге в национальной одежде и прыжкам через нарты.

А вот в Ингушетии решили отметить 8 марта первым Северо-кавказским турниром по пейнтболу среди женщин под слоганом "Легендарные амазонки возвращаются на Кавказ". Он пройдет в прибрежной зоне городского пруда в Карабулаке. К организаторам уже поступило более 30 заявок на участие в турнире. Всем участницам соревнований вручат памятные подарки.