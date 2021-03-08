В Финляндии на три недели вступают в действие жесткие карантинные меры

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта. /ТАСС/. В Финляндии с 8 марта вводится локдаун (жесткие карантинные меры) в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Как сообщило правительство страны, действие жестких ограничений продлится три недели - до 28 марта.

В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов, но решение об этом парламент страны должен принять только в понедельник. Эта и другие меры, однако, не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне. В данный момент этому критерию соответствуют только пять финских медицинских округов, всего же страна поделена на 21 медицинский округ, в 16 из них пандемия находится в стадии ускорения или распространения.

С 1 марта в Финляндии был вновь введен режим чрезвычайного положения. Эта же мера уже применялась весной прошлого года, ЧП в прошлый раз отменили в июне.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 511 и достигло, по данным на воскресенье, 62 063. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране скончались 767 человек. Тестирование на коронавирус прошли более 3 млн жителей. Кроме того, в стране выявлены 1 295 случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 500 тыс. человек.

По оценкам медиков, ситуация пока продолжает ухудшаться.

С 19 марта по 13 мая прошлого года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению COVID-19. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции гражданам государств, в которых число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 18 марта.