Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

"Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности - мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим, нравственным ориентиром", - сказал глава государства в телеобращении по случаю Международного женского дня.

"Вы приносите в этот мир гармонию, нежность, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство - безусловную материнскую любовь, без остатка отдаете себя детям, их развитию, воспитанию, волнуетесь и переживаете за них, гордитесь и радуетесь их успехам, делаете все, чтобы они выросли успешными, достойными людьми", - обратился Путин к россиянкам. По его мнению, "забота о детях, тепло домашнего уюта, которым женщины всегда стремятся окружить своих родных, - все это нелегкий каждодневный труд". "Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания", - уверен президент.

Глава государства отметил, что женщинам удается "каким-то непостижимым образом везде и все успевать, достигать вершин в самых разных сферах деятельности, вызывать неизменное уважение своей обязательностью, надежностью, ответственным подходом к делу". "И сегодня как раз такой повод, чтобы поблагодарить вас за эти важнейшие для любой профессии качества", - полагает Путин.

"8 Марта - день, когда торжествуют любовь, восхищение и благодарность. Эти прекрасные эмоции переполняют и объединяют всех нас", - подчеркнул президент. Он от всего сердца поздравил россиянок с праздником, пожелав здоровья, успехов во всем, взаимопонимания, как можно больше поводов для улыбок и радости. "Будьте счастливы!" - завершил обращение глава государства.