Суд на месяц арестовал четверых охранников экс-помощника президента Абхазии

СУХУМ, 8 марта. /ТАСС/. Суд города Сухума принял решение об аресте на срок до 5 апреля четверых из пяти охранников бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы, который ранее также был взят под стражу на месяц за незаконное хранение оружия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении задержанных, суд принял решение об аресте до 5 апреля Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Станислава Культы и Андрея Локтионова, Владимир Щербаков будет отпущен 9 марта", - рассказал сотрудник суда. Все, за исключением Гуатижева, который является жителем Кабардино-Балкарии, являются жителями Донецка.

Ранее в воскресенье суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 апреля в отношении Авидзбы, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии "Незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору". Адвокат обвиняемого Инга Габилая заявила о намерении обжаловать решение в Верховном суде в течение трех дней. Кроме того, адвокат сказала, что будет просить Службу госбезопасности, чтобы ее подзащитному, который намерен продолжать голодовку, предоставили медицинскую помощь. Сам Авидзба также не согласен с решением об его аресте.

Авидзба и пятеро сотрудников его охраны были задержаны в четверг вечером. По данным МВД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий 4 марта в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Авидзбы сотрудники правоохранительных органов обнаружили большой арсенал оружия.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии, предусматривающей от двух до шести лет лишения свободы.

Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.