Bloomberg: провал вакцинации грозит ЕС потерей €100 млрд и туристического сезона

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Провал вакцинации ЕС в первом квартале 2021 года грозит сообществу потерей порядка €100 млрд инвестиций и ставит под угрозу второй туристический сезон подряд. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg .

Провалы вакцинации в ЕС вызывают озабоченность у крупнейших мировых инвесторов, которые видят, что медленные темпы возобновления работы бизнеса (сфера обслуживания и туризма в большинстве стран ЕС остается в значительной степени закрыта из-за карантинных мер) грозят подорвать возобновление экономического роста, отмечает агентство. Задержка открытия бизнеса на один или два месяца грозит экономике ЕС потерей от €50 млрд до €100 млрд потерянной прибыли, указывает Bloomberg.

Европейские инвестиционные фонды уже три недели подряд фиксируют отток капиталов, тогда как Bank of America и фонд BlackRock Investment предупредили, что продолжающийся рост заболеваемости коронавирусом в Европе может нарушить долгосрочные стратегии инвесторов, подчеркивает агентство.

ЕС, который на данный момент использовал 8 доз вакцины на 100 человек своего населения, далеко отстает по темпам вакцинации даже от США (33 дозы) и Великобритании (25 доз). Причиной этого агентство называет политические разногласия, сбои поставок, бюрократические проволочки и недоверие общества.

Агентство считает, что у ЕС есть шансы вакцинировать 75% своего взрослого населения к концу лета, что соответствует последней версии стратегии вакцинации Еврокомиссии, однако это уже может быть слишком поздно, поскольку будет означать потерю критически важных летних месяцев. В итоге ЕС может потерять второй туристический сезон подряд.

По данным Еврокомиссии, в первом квартале 27 стран ЕС рассчитывают получить по контрактам на предзаказ вакцин, подписанных в Брюсселе лишь около трети от расчетного количества доз - 106 млн. Еврокомиссия рассчитывает, что поставки стабилизируются и выйдут на расчетный уровень в 300 млн доз во втором квартале, тогда как в третьем квартале ЕК надеется, что ЕС получит порядка 900 млн доз, что будет возможно, если на рынок Евросоюза будут выведены новые западные вакцины, в частности от компании Johnson & Johnson, с которой Еврокомиссия также в прошлом году подписала контракт на предзаказ вакцины.