Свыше 700 велосипедистов провели в Брюсселе акцию протеста против карантина

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Свыше 700 велосипедистов собрались в парке Буа де ля Камбр на юге Брюсселя на акцию протеста против действующих в стране с октября жестких карантинных мер, которые включают запреты на зарубежные поездки, комендантский час, закрытие ресторанов, культурных и спортивных заведений. Об этом сообщила в воскресенье вечером газета Soir .

Согласно распространенным по итогу мероприятия фотографиям, велопробег сопровождался массовыми нарушениями норм социального дистанцирования. Однако, как отмечает издание, полиция не пыталась штрафовать собравшихся. В Бельгии штраф за нарушение карантинных норм составляет от €250.

Велосипедная прогулка "Катайся за свободу" проводится в Брюсселе уже третьи выходные подряд и каждый раз собирает все больше участников. Организаторы уже объявили, что в следующие выходные намерены провести массовую велопрогулку в четвертый раз. Таким образом они пытаются добиться от правительства смягчения карантинных мер, в частности для молодежи.

Массовые нарушения карантинного режима в парках и скверах в столице на выходных в течение последних двух недель, когда в Бельгии установилась теплая погода, стали распространенным явлением при практически полном бездействии полиции. В эти дни лишь с наступлением комендантского часа (с 22:00 до 06:00 в Брюсселе и с 00:00 и до 05:00 на территории всей остальной страны) улицы городов пустеют.

На этом фоне эпидемическая ситуация в Бельгии с населением в 11,5 млн человек остается очень напряженной. С начала января в Бельгии отмечался рост количества новых случаев заражения коронавирусом, в последнюю неделю этот процесс несколько замедлился, сейчас в сутки в среднем выявляется 2,4 тыс. новых случаев, около 150 госпитализаций, свыше 25 летальных исходов. Всего в Бельгии с начала пандемии было выявлено 785,8 тыс. случаев болезни, 22,2 тыс. смертей.

В условиях крайне медленной вакцинации населения 5 марта правительство Бельгии в очередной раз продлило действие карантинных мер. Разрешение необязательных зарубежных поездок перенесено с 1 на 18 апреля. Открытие баров, ресторанов, клубов, общественных, спортивных и культурных заведений отложено как минимум до мая.