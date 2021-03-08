Президент Венесуэлы заявил, что чувствует себя хорошо после вакцинации "Спутником V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в воскресенье, что у него не было серьезных побочных эффектов после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", и сейчас он чувствует себя отлично.

"Я чувствовал себя хорошо. Обычно от любой вакцины могут быть какие-то побочные эффекты: температура, какое-то недомогание. У кого-то больше, у кого-то меньше. У меня в первый день была только небольшая сонливость", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

"Сейчас я чувствую себя на все 100%", - добавил Мадуро. Он также пошутил, что теперь может "отлично говорить по-русски". Как сообщил венесуэльский президент, вторую дозу вакцины он получит 26 марта.

6 марта Мадуро написал в Twitter, что он и его жена привились "Спутником V".

В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины. 18 февраля в южноамериканской республике начали прививать российским препаратом медработников.