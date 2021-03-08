Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Количество привившихся от коронавируса в мире превысило 300 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

К настоящему моменту уже прошли вакцинацию примерно 301,4 млн человек, это в 2,5 раза превышает число заразившихся COVID-19. Таким образом, привиты уже около 3,8% населения планеты. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать около 70% жителей Земли, а глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указывал, что пандемия завершится только к началу 2022 года.