{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 300 млн

Согласно подсчетам ТАСС, привиты уже около 3,8% населения планеты
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Количество привившихся от коронавируса в мире превысило 300 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

К настоящему моменту уже прошли вакцинацию примерно 301,4 млн человек, это в 2,5 раза превышает число заразившихся COVID-19. Таким образом, привиты уже около 3,8% населения планеты. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее отмечали, что для достижения коллективного иммунитета необходимо провакцинировать около 70% жителей Земли, а глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге указывал, что пандемия завершится только к началу 2022 года.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Президент Венесуэлы заявил, что чувствует себя хорошо после вакцинации "Спутником V"
Как сообщил Николас Мадуро, вторую дозу вакцины он получит 26 марта
Читать полностью