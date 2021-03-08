В Еврокомиссии ожидают с апреля ежемесячно получать 100 млн доз вакцин от коронавируса

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ожидает, что с апреля ЕС будет ежемесячно получать около 100 млн доз вакцин от коронавируса различных производителей. Об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью газете Stuttgarter Nachrichten .

"С апреля количество [поставляемых доз вакцин], в соответствии с планами производителей, удвоится", - пообещала фон дер Ляйен. По ее словам, это связано, в частности, с тем, что ожидается одобрение использования в ЕС новых вакцин. Глава ЕК сказала, что рассчитывает на получение "во втором квартале в среднем около 100 млн доз в месяц, в общей сложности 300 млн [доз] до конца июня".

Stuttgarter Nachrichten отметила, что в свете таких планов на Германию будут приходиться около 20 млн доз препаратов от коронавируса в месяц. С начала вакцинации в конце декабря по состоянию на 5 марта были привиты почти 5 млн жителей Германии. Из них примерно половина получила вторую инъекцию. В ФРГ, как и во всем ЕС, пока допущены к применению вакцины от консорциума BioNTech и Pfizer, компаний Moderna и AstraZeneca.

Как ожидается, 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать допуск препарата от Johnson & Johnson.

В минувший четверг EMA сообщило, что начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины "Спутник V". В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в области эффективности, безопасности и качества. Как отметил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, одобрение EMA позволит обеспечить жителей ЕС вакциной "Спутник V" с июня 2021 года.