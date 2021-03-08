Жительница Владивостока собрала коллекцию из 500 видов духов ХХ века

ВЛАДИВОСТОК, 8 марта. /Корр. ТАСС Ксения Сухих/. Биолог Анна Орлюк из Владивостока собрала коллекцию из 535 флаконов духов, выпущенных еще в прошлом веке. В ее собрании есть ароматы, созданные в 1940-е и 1950-е годы, сообщила она ТАСС.

"[В моей коллекции] 535 флаконов, и я счастлива", - призналась Орлюк.

Женщина увлеклась парфюмерией более 10 лет назад. "Я была научным сотрудником, изучала генетическую структуру в популяциях сельди и отправилась в командировку в Америку, где впервые попала в винтажный магазин и купила небольшой флакон духов Bal a Versailles от Jean Desprez. То, как аромат меняется при взаимодействии с кожей, как трансформируется спустя какое-то время, вызвало настоящий восторг. По сравнению с той парфюмерией, которой я тогда пользовалась, эта композиция открыла для меня космос", - сказала коллекционер.

Орлюк стала изучать историю парфюма, читать про другие ароматы и купила второй винтажный парфюм - Mitsouko от Guerlain, который был создан в 1919 году и выпускается до сих пор.

"Я очень захотела его иметь, купила на Ebay, дождалась, пока он пришел, послушала и сказала: "Боже мой! Какая гадость". Он пах паленой резиной, никакой ноты вяленых персиков, про которую я читала, там не было. Я подумала, что он испортился, поставила в шкаф и забыла про него месяца на три. Потом, разбирая шкафчик, нанесла его снова и услышала именно то, чего ждала - аромат пришел в себя после транспортировки", - объяснила коллекционер.

Самые ценные духи коллекции

Коллекционер отметила, что ароматы, которые были широко представлены в продаже, пусть и несколько десятилетий назад, нетрудно найти на многочисленных онлайн-барахолках и в социальных сетях. Сложнее найти парфюм, выпущенный небольшим тиражом. "Важно не только добыть флакон, нужно найти аромат, который сохранился таким, как его задумали", - уточнила она.

В ее коллекции есть и набор миниатюр, выпущенных в 1950-е годы, но сами духи из-за неправильного хранения загустели и пахнут совсем не так, как должны были. "Без доступа кислорода и воздействия ультрафиолета, духи хранятся долго. Но если они стоят на свету, то ультрафиолет разрушает молекулу. От воздействия кислорода парфюм окисляется, быстрее всего это происходит с ароматами, в которых есть ноты цитрусовых - испортившиеся духи начинают пахнуть прогоркло", - пояснила собеседница агентства.

"Самые ценные в моей коллекции - духи японского бренда Menard Merefame - мечта, которую я исполнила. Флакон таких духов оценивается в 40 тыс. рублей", - рассказала коллекционер. Самым ранним экземпляром в собрании являются духи Snuff от бренда Schiaparelli, в аромате которого есть ноты табака. Этот парфюм начали выпускать в 1939 году.

"Духи из самой отдаленной точки - это Sabi от бренда ювелирных изделий и часов Henry Dunay. В 1998 году марка выпустила аромат небольшой партией. Флакон нашелся в Австралии, но продавец не отправлял товар за пределы континента, и мне пришлось искать человека, который там его выкупит и отправит мне. Флакон доставляли морем, ко мне он попал через семь месяцев плавания", - рассказала Орлюк.