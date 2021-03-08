СМИ: полицейские в Афинах разогнали участников митинга против карантинных мер

По ее данным, сначала полицейские пришли на площадь, чтобы выписать штрафы тем, кто там собирался в нарушение ограничительных мер на массовые собрания, введенные в период карантина. Последовали словесные перепалки молодежи с полицейскими. Судя по размещенным в СМИ видео, несколько полицейских набросились после этого на молодого человека и начали бить его дубинками. Они также проводили задержания.

После этого Управление греческой полиции сообщило, что на группу полицейского спецназа было совершено "неспровоцированное нападение во время инспекции с целью реализации мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса". По утверждению полиции, на спецназ напала группа из 30 человек, в результате чего два сотрудника полиции получили ранения. Полицейские силы, которые были направлены на площадь, задержали 11 человек из группы нападавших. На них заведено дело о правонарушениях.

Полиция также сообщила, что было приказано провести административное расследование в отношении видеороликов, которые были размещены на различных веб-сайтах и которые демонстрируют стычки сотрудников полиции с гражданами. По данным полиции, в отношении этой конкретной площади поступали многочисленные жалобы на нарушение мер борьбы против коронавируса.

Позднее на той же площади в Неа Смирни состоялся митинг, на который пришли от 300 до 500 демонстрантов, некоторые из которых выкрикивали лозунги в пользу осужденного на 11 пожизненных сроков киллера разгромленной в 2002 году террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфондинаса, которого ультралевые считают революционером. Для разгона этих демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Реакция оппозиции и правительства

Лидер главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил, экс-премьер Алексис Ципрас в связи с событиями в воскресенье на площади в Неа Смирни обвинил полицию в чрезмерном насилии, а правительство - в том, что оно полностью потеряло контроль над пандемией. "Мы находимся на пятом месяце полностью неудавшегося и бесконечного локдауна, - написал Ципрас. - Больницы, оставшиеся месяцами без усиления кадрами, снова задыхаются [от роста числа заболевших]. Число умерших снова уже достигает 50 человек в день. Экономика рухнула. Малый и средний бизнес месяцами находится в отчаянии, расплачиваясь только по долгам и кредитам. А рабочие выживают на небольшие деньги и с агонией ждут завтрашнего дня".

При этом, по словам Ципраса, гражданам уже запретили дышать свежим воздухом, не разрешая прогулку в парк, на городскую площадь и к морю. "Неспровоцированное нападение полиции на семьи и маленьких детей на площади в Неа Смирни сегодня днем - это капля, которая переполнила чашу терпения. В стране правительство, которое полностью потеряло контроль над пандемией, и все, что оно умеет делать на плановой основе, - это жестоко избивать", - резюмировал он.

В ответ на заявление Ципраса официальный представитель кабинета Аристотелия Пелони заявила, что "в стране имеется правительство, которое пытается при поддержке народа вывести страну из беспрецедентного кризиса в области здравоохранения с наименьшими возможными потерями". "К сожалению, у нас оппозиция, которая делает ставку на рост напряженности и обострение политического и социального климата. Господин Ципрас делал это с Димитрисом Куфондинасом, и он теперь повторяет это с событиями на площади в Неа Смирни, которые уже расследуются", - сказала Пелони.

Всеобщий карантин

Для борьбы с распространением коронавируса в стране действует всеобщий карантин, введенный 7 ноября 2020 года. Правительство ужесточило ограничительные меры в Афинах и столичной области Аттика, а также в ряде других регионов со сложной эпидемической обстановкой на период до 16 марта. В частности, не разрешено собираться большими компаниями, посещать парки, лесные массивы и морское побережье. За нарушение выписывается административный штраф в €300.

Максимум суточного прироста случаев инфицирования в 11-миллионной Греции был зафиксирован 12 ноября (3 316 случаев). Под влиянием карантинных мер этот показатель снизился в конце января до 300-500, однако в феврале и в начале марта снова увеличился до 1-2,7 тыс.

Правительство объясняет новый рост заболеваемости недостаточным соблюдением населением мер карантина и распространением мутировавших штаммов, прежде всего британского.