Бывшая жена главы Amazon вышла замуж

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Бывшая жена главы корпорации Amazon Джеффа Безоса, одна из самых богатых людей в мире Маккензи Скотт вышла замуж за американского школьного учителя. Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, соответствующая информация опубликована на личной странице Скотт на портале Giving Pledge, созданном для обеспеченных людей, занимающихся добровольными пожертвованиями.

Накануне на странице бывшей жены Безоса появилось обращение учителя естественных наук в одной из частных школ Ситэтла (штат Вашингтон) Дэна Джуэтта. "Для меня очень непривычно заявлять о готовности в течение жизни отдать большую часть состояния на благотворительность, ведь я никогда не планировал располагать такими средствами, в отношении которых подобные высказывания имели бы смысл, - признался он. - Но теперь, по счастливому стечению обстоятельств, я женат на одной из самых щедрых и добрых людей из тех, кого я знаю, и я присоединяюсь к ее намерению отдать колоссальные финансовые средства на помощь другим".

На официальной странице Маккензи Скотт на сайте Amazon, где продаются две книги ее авторства, теперь указано, что она "проживает в Сиэтле с четырьмя детьми и мужем Дэном". Газета также приводит заявление самого главы Amazon, который отметил, что "Дэн - отличный парень" и что он "очень рад за них обоих".

Бывшая супруга Безоса с состоянием свыше $53 млрд занимает 22-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. В результате развода в июле 2019 года Скотт получила 4% акций Amazon - крупнейшего в мире онлайн-ретейлера. На момент официального расторжения брака они стоили порядка $38,3 млрд, однако стоимость акций компании резко возросла за время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Сам Безос с состоянием свыше $170 млрд является к настоящему моменту богатейшим человеком в мире по версии Forbes.