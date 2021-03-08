Российские школьники создадут турмаршруты по городам Великой Северной экспедиции

ЕКАТЕРИНУБРГ, 8 марта. /ТАСС/. Российские школьники более чем из 60 городов разработают туристические маршруты по памятным местам Великой Северной экспедиции XVIII века в рамках юнармейской экспедиции "Беринг 1725-2021". Об этом ТАСС сообщил автор проекта, член Русского географического общества Ильдар Маматов.

"Наш проект посвящен 340-летию со дня рождения Беринга и 280-летию со дня его смерти. Уникальность этого мероприятия в том, что, во-первых, мы обращаемся к истории России первой половины XVIII века - эпохе Камчатских экспедиций Витуса Беринга и Великих географических открытий. Во-вторых, наш проект - это еще и исследование детьми того места, где они живут. Свердловская область сыграла не последнюю роль в экспедиции Беринга - Каменск-Уральский отлил пушки и якоря, в Екатеринбурге команду экспедиции пополнили горные инженеры и литейщики, которые впоследствии построили в Якутске первый российский завод на территории вечной мерзлоты", - рассказал Маматов.

В проекте принимают участие школьники более чем из 60 городов, входящих в список Великой Северной экспедиции Беринга. На первом этапе школьники создадут туристические маршруты "Мой город в XVIII веке. Что увидел Беринг?" в своих городах. Маршрут должен опираться на исторические факты, быть в пешей доступности для людей и длиться не больше часа. На втором этапе участников лучших проектов включат в экспедицию по маршруту путешествия мореплавателя.

По словам организаторов, проект позволит расширить знания участников об истории, географии, культуре, природе регионов России, а также о великих географических открытиях, совершенных во время Камчатских экспедиций. Итоги конкурса подведут до 19 апреля 2021 года. Планируется, что юнармейская экспедиция "Беринг 1725-2021" пройдет в период с июня по август этого года. Ее участники будут по очереди передавать эстафету соседним регионам, таким образом проект охватит всю Россию: от Петербурга до Петропавловска-Камчатского.

Организаторами проекта является всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" Свердловской области, ООО "Маматов", "Союз десантников России" по Уральскому федеральному округу. Партнерами конкурса выступили Русское географическое общество, Российский творческий союз работников культуры, фонд "Строганофф", Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского.

Об экспедиции

Великая Северная экспедиция XVIII века охватила своими исследованиями северное побережье Евразии, всю Сибирь, Камчатку, моря и земли Тихого океана, берега Японии, северо-западные берега Америки. Это масштабное географическое исследование позволило уточнить границы Российской империи. Проект "Великая Северная экспедиция" - крупнейший туристский проект в мире, его цель - создание для туристов со всей Европы и россиян нового маршрута. Проект объединяет 111 городов 42 регионов страны.