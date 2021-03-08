Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла ее отказываться от выступлений

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл заявила, что представители королевской семьи заставляли ее отказываться от публичных выступлений после их свадьбы.

Во время транслировавшегося телеканалом CBS в воскресенье интервью американская телеведущая Опра Уинфри спросила у Маркл, молчала ли она по своему желанию или королевская семья заставляла ее молчать. "Последнее", - ответила герцогиня Сассекская.

Она также подчеркнула, что представители королевской семьи были "готовы солгать", чтобы защитить своих членов, но при этом не защищали принца и его супругу. "Я пришла к пониманию того, что не только меня не защищали, но и они были готовы солгать, чтобы защитить других членов [королевской] семьи, но они не хотели говорить неправду, чтобы защитить меня и моего мужа", - сказала она.

При этом Маркл добавила, что ее приняли в королевскую семью, а ее члены отличаются от "людей, управляющих этим институтом [королевской семьи]". "Королева всегда замечательно относилась ко мне", - сказала она.

О будущем ребенке

По словам Меган Маркл, некоторые представители королевской семьи были серьезно обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка.

Она сообщила, что во время первой беременности представители королевской семьи шокировали ее, заявив, что ребенок не станет принцем и, следовательно, не получит личную охрану. "Они не хотели, чтобы он был принцем или принцессой. Они не знали, какой у ребенка будет пол. Это отличается от протокола, и он не получил бы охрану", - подчеркнула герцогиня. "Пока я была беременна, они хотели изменить традицию из-за [сына] Арчи", - сказала актриса.

Как она пояснила, в королевской семье сыну "не хотели давать титул и охрану" в связи с "обеспокоенностью и разговорами о том, насколько темным может быть кожа" ребенка, когда он родится. По словам Меган, этот вопрос обсуждался с принцем с Гарри. Она отказалась сообщить, кто был инициатором этих разговоров. "Это было бы очень опасно для них", - указала герцогиня.

Она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи. Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Актриса также рассказала, что ждет девочку, которая должна родиться уже этим летом. В настоящее время супруги живут в приобретенном ими доме в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывают сына Арчи.

Как заявили газете The Sunday Times источники в Букингемском дворце, принц Гарри и его супруга начали войну против королевской семьи, допустив критические высказывания в ее отношении в готовящемся к выходу интервью. Ранее в британских газетах появились сообщения о том, что до разрыва герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей у Меган Маркл возникали многочисленные конфликты с подчиненными. Ее бывшие помощники обвинили ее в издевательствах и необоснованных претензиях. В Букингемском дворце пообещали провести расследование в связи с прозвучавшими обвинениями, а представители герцога и герцогини решительно их отвергли, назвав ложными и связав момент появления публикаций со скорым выходом интервью.