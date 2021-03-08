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Пандемия COVID-19

В Японии началась вакцинация военного медперсонала

Для вакцинации используется препарат производства компании Pfizer

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Вакцинация медицинского персонала национальных Сил самообороны страны началась в понедельник в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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Вакцинация военного медперсонала проходит в Японии в рамках ранней вакцинации медицинских работников, которая должна охватить около 4,8 млн японских врачей. Для вакцинации используется препарат производства американской компании Pfizer: на данный момент это единственная вакцина, получившая разрешение на применение в Японии. К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская компания Moderna. Ожидается, что вторая вакцина может получить одобрение японского Минздрава к маю.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля. На первом этапе были привиты 40 тыс. медработников, впоследствии этот процесс должен охватить около 4,8 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.

К настоящему моменту, по данным японских властей, с момента начала вакцинации в стране было зафиксировано три случая анафилактической реакции на препарат от Pfizer. У привитых в течение короткого времени после вакцинации проявилась сильная аллергическая реакция, однако после принятия необходимых лекарственных средств их состояние улучшилось. В настоящее время японский Минздрав изучает эти случаи.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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