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Пандемия COVID-19

В Малайзии после шестимесячного перерыва возобновились занятия в школах

Согласно распоряжению Минобразования, в учебных заведениях будут дежурить группы волонтеров, которые будут следить за соблюдением эпидемических требований

СИНГАПУР, 8 марта. /ТАСС/. Ученики начальных классов Малайзии после шестимесячного перерыва, связанного с ограничениями в связи с пандемией нового коронавируса, с понедельника возобновили обучение в очной форме. По информации газеты Star, в школы вернулись около 1,8 млн детей.

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По словам старшего министра образования Мохда Радзи Джидина, "занятия в средней школе начнутся с 4 или 5 апреля, точную дату определят власти каждого штата". Чиновник также указал, что "в течение марта учащиеся начальных классов смогут привыкнуть к новым требованиям, которые вводятся из-за пандемии коронавируса".

Согласно распоряжению Минобразования, в учебных заведениях будут дежурить группы волонтеров, в том числе из родителей, которые будут следить за соблюдением эпидемических требований.

Власти Малайзии с 5 марта полностью сняли так называемый режим ограничения на перемещение, который продолжал действовать в столице и отдельных штатах. Данные меры были введены на всей территории страны 22 января. За последние несколько дней местные медики отмечают замедление суточного прироста новых инфицированных коронавирусом.

Теги
МалайзияПандемия COVID-19
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