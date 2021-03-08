Спасатели отбуксировали в бухту Тихую судно, которое загорелось в Японском море

ТАСС, 8 марта. Спасательное судно в понедельник отбуксировало из Японского моря в бухту Тихую рыболовецкое судно "Витим", на котором 6 марта возник пожар. Об этом ТАСС сообщила владеющая рыболовецким судном компания "Пасифик Краб".

"Судно отбуксировали в район бухты Тихой", - сказали в компании, уточнив, что в бухте откачиванием воды должна заняться служба Морспаса.

Рыболовецкое судно "Витим" загорелось 6 марта в акватории залива Петра Великого в районе острова Аскольд. На его борту находились 30 человек, они на спасательных плотах покинули судно, а затем были подняты рыболовецким судном "Алчан", которое доставило их во Владивосток. Один из моряков повредил руку.

"Витим" принадлежит ООО "Пасифик Краб" и ходит под флагом РФ, порт приписки - Владивосток.