Центр "Сириус" готовится ввести инновационную систему подготовки фигуристов вне льда

СОЧИ, 8 марта. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" намерен внедрить инновационные технологии в подготовку спортсменов-фигуристов, которые позволят отрабатывать прыжки и прочие элементы вне льда. В центре смонтированы и готовы к работе система Гросса и тренажер Мишина, сообщил ТАСС заместитель руководителя Фонда "Талант и успех" по направлению "Спорт" Дмитрий Савин.

"У нас появились два современных ноу-хау - система Гросса и тренажер Мишина, на которых ребята вне льда могут отрабатывать прыжки и другие элементы. Эти устройства считаются эталонами в спортивном мире, и они уже у нас, смонтированы и готовы к работе", - сказал Савин.

Тренажер Гросса - это конструкция с натянутыми под потолком тросами, петлями и подвижным блоком. Он удерживает спортсмена, помогая выполнять упражнения и элементы. Тренажер Мишина - вращающаяся платформа, она позволяет развивать вестибулярный аппарат и отрабатывать кручения.

Кроме того, подготовку с помощью новых технологий в "Сириусе" проходят хоккеисты. В центре есть уникальный аппаратно-программный комплекс, на котором игроки проходят VR-тесты для определения спортивного интеллекта. По результатам этого тестирования аналитический штаб Федерации хоккея России отбирает наиболее перспективных спортсменов в юниорскую сборную страны, добавил Савин.

"Ежегодно через нас проходят более 1200 игроков одного возраста. В нынешнем сезоне мы принимаем ребят 2006 года рождения", - уточнил он.

Образовательный центр "Сириус" был открыт фондом "Талант и успех" в 2015 году по решению президента Российской Федерации Владимира Путина, возглавляющего его попечительский совет. Цель работы образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин. В "Сириус" ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России.