Документы для будущего ремонта корпуса - памятника СевГУ передали в правительство РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет подготовил и направил в Минобрнауки документы, необходимые для начала работ по реставрации корпуса - объекта культурного наследия в бухте Голландия, сообщил ТАСС ректор Владимир Нечаев.

В марте 2020 года на встрече президента РФ Владимира Путина с крымской общественностью магистрант СевГУ обратилась к главе государства с просьбой выделить финансовые средства на капитальный ремонт кампуса СевГУ в бухте Голландия, а также рассмотреть вопрос проведения такого ремонта в рамках нацпроекта. Путин поручил подготовить предложения по капитальному ремонту корпуса.

"Пока работа ведется на уровне документов. Нами проведено финансово-экономическое обоснование, документы поданы нашему учредителю [в Министерство науки и высшего образования России]", - сказал Нечаев.

Он пояснил, что проект реставрации здания, учитывая его площадь и состояние, будет долгосрочным и дорогостоящим. Точнее понять сроки выполнения работ и их стоимость можно только после детального обследования корпуса и разработки проектной документации.

"Очевидно, что это вопрос не года, не двух, не трех лет - такие объекты даже при благоприятном стечении обстоятельств реставрируются долго. Понятно, что двигаться будем поэтапно: выводить из эксплуатации поочередно разные части здания, потому что целиком мы его не можем закрыть для студентов - эти площади сейчас нечем заменить", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе правительства Севастополя ТАСС сообщили, что корпус на улице Курчатова имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Подготовлены материалы для обоснования инвестиций по сохранению памятника и приспособлению его для современного использования университетом, которые уже направлены в Главгосэкспертизу РФ.

Корпус в Голландии

Здание в бухте Голландия начали строить в 1915 году как Морской кадетский корпус для подготовки офицеров императорского флота, но из-за революции и гражданской войны завершить его не удалось. Предпринималось несколько попыток достроить здание, но удалось это только в 1960 году - здесь разместилось Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище. Кроме главного корпуса были возведены еще несколько строений для учебных задач военно-морского училища и казармы-общежития. Училище существовало до начала 1990-х годов, после создания СевГУ в 2014 году ему передан весь комплекс в бухте Голландия.