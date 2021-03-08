Посол Британии предложила РФ сократить выбросы парниковых газов до нулевого показателя

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 8 марта. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает, что Россия присоединится к странам, поставившим перед собой цель сократить выбросы парниковых газов до нулевого показателя. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС заявила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

"Мы видим, что больше и больше стран обязуются стремиться с нулевым парниковым выбросам, в частности Великобритания, страны Европейского Союза, Южная Корея, Япония, Китай. Мы бы хотели, чтобы Россия также поставила перед собой подобную цель", - сказала она.

Броннерт также выразила надежду, что Россия будет прикладывать больше усилий по выполнению национального плана в рамках Парижского соглашения по климату (в терминологии документа - предварительного национально определяемого вклада). По словам дипломата, необходимо стараться делать максимальный возможный вклад в спасение планеты и предотвращение опасного изменения климата.

"Не буду скрывать, что политические отношения между Великобританией и Россия переживают трудные времена. Между нами есть очень глубокие разногласия, но проблема изменения климата - это глобальный вызов, эта проблема имеет одинаковое значение для всех нас, наших детей и внуков. Эта проблема больше, чем интересы отдельных стран, мы все в одинаковой степени должны работать для ее решения", - заключила посол.

Борьба с изменениями климата

Россия может стать одной из ведущих стран во всеобщей борьбе с глобальным потеплением и другими экологическими проблемами.

"Проблемы экологии, проблемы изменения климата - общие для нас всех, их необходимо решать. Все страны должны работать вместе, чтобы преодолеть эту общую угрозу, и Россия здесь играет важную роль", - сказала она.

Дипломат напомнила, что в ноябре текущего года Великобритания проведет 26-ю Конференцию участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). "Она станет переломным моментом, когда весь мир должен будет сообща договориться о решающих мерах для предотвращения катастрофического глобального потепления. Пора действовать. Я искренне надеюсь, что мы будем работать вместе. Будущее поколение увидит в нас тех, кто нашел решение этой проблеме", - добавила Броннерт.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.