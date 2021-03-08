В Саратове восстановили водоснабжение в домах 40 тыс. человек

САРАТОВ, 8 марта. /ТАСС/. Рабочие устранили аварию, произошедшую на водопроводе в воскресенье, в результате которой без воды, а затем и отопления остались несколько жилых домов и социальных объектов в Саратове. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Концессия водоснабжения - Саратов" (КВС).

"Водоснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Пресс-секретарь КВС Михаил Сычев уточнил, что "заменили задвижку, до конца воскресенья вода уже поступила всем абонентам".

После завершения ремонтных работ на водопроводных сетях КВС (саратовский филиал "Т Плюс") восстановили подачу отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома и другие объекты.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, в результате аварии на сетях без воды остался 531 дом с населением более 40 тыс. человек. В зону отключения вошли 10 центральных тепловых пунктов, одна школа, семь детских садов, горбольницы, роддом.