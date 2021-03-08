Госдума будет предлагать меры против блокировки российских СМИ в соцсетях

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы предложат решения, направленные на пресечение блокирования материалов российских СМИ в соцсетях. Об этом в понедельник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, его слова приводятся на думском сайте .

Ранее Facebook заблокировал доступ к информационным материалам нескольких российских СМИ, в том числе агентства ТАСС. Спикер Госдумы напомнил, что со стороны этой социальной сети подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. "Решение компании Facebook нарушает основополагающие права и свободы граждан, право на распространение и получение информации", - указал политик

"Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ", - добавил Володин.

Помимо этого, он сообщил, что депутаты Госдумы обсудят со своими коллегами из других стран проблему самоуправства со стороны глобальных IT-компаний и защиты цифрового суверенитета. Председатель Госдумы напомнил, что сегодня во многих государствах, включая Италию, Австралию, Индию и другие страны, вырабатываются "свои предложения по борьбе с беспределом глобальных IT-компаний, вплоть до самых серьезных мер ответственности".

"Проблема созрела, чтобы обсуждать ее в международных форматах. Речь может идти о корректировке национального законодательства, о подготовке модельных законов с целью соблюдения прав и свобод граждан, а также обеспечения цифрового суверенитета", - сказал Володин. "Эта тема станет приоритетной в повестке ближайших международных встреч, в рамках которых мы обменяемся предложениями по решению данной проблемы с коллегами из других стран", - резюмировал он.