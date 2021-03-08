В Москве для школьников подготовили онлайн-экскурсии по столичным музеям

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Онлайн-экскурсии по музеям Москвы пройдут с 9 марта для школьников столицы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе московского департамента образования и науки.

"В первый весенний месяц для школьников и студентов колледжей пройдут экскурсии на виртуальных площадках музеев столицы, среди которых Музей А. А. Бахрушина, Музей-усадьба "Кусково", Музей М. А. Булгакова и другие. Ребятам покажут картины Рериха, Глазунова, Шилова, расскажут о городе-спутнике Москвы и познакомят с лесными жителями. Чтобы принять участие в мероприятиях, необходимо пройти электронную регистрацию. Мероприятия пройдут в рамках проекта "Прогулки по музеям онлайн". Во время онлайн-экскурсии по залам Театрального музея А. А. Бахрушина 9 марта участники познакомятся с уникальными экспонатами и послушают пять удивительных историй любви: счастливой, печальной, романтической, героической и забавной", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что 12 марта онлайн-мероприятие посвятят художнику и ученому Николаю Константиновичу Рериху. "Десять залов Музея имени Н. К. Рериха в своей строго продуманной последовательности помогут участникам почувствовать внутренний смысл переживаний и устремлений мастера. Ребята изучат маршруты путешествий Рериха, которые проходили через разные страны, и прикоснутся к его колоссальному творческому наследию", - отметили в пресс-службе.

"Музей М. А. Булгакова проведет две виртуальные встречи 15 марта и 22 марта, посвященные роману "Мастер и Маргарита". Это произведение до сих пор считается одним из сложных, неоднозначных и даже загадочных, но, без сомнения, значимых для русской литературы. Участники мероприятия приподнимут завесу таинственности и, используя отдельные экспонаты и выполняя различные задания, попробуют найти ключи к разгадке великого романа", - отметил собеседник агентства.

Также обзорная онлайн-экскурсия 16 марта пройдет по нескольким залам Музея леса. Сотрудники покажут образцы изделий и макеты зданий, изготовленных из древесины, затронут историю становления государственного управления лесами в России, расскажут о растениях и животных российских лесов.