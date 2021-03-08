Черниговская заявила, что не перейдет в новый вуз на базе факультета СПбГУ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ), профессор, член-корреспондент РАО Татьяна Черниговская, которая в воскресенье была признана самой влиятельной женщиной в сфере российского образования, не будет переходить в новый вуз, создаваемый на основе факультета свободных наук и искусств СПбГУ. Разработанная ею магистерская программа "Когнитивные исследования" также останется в СПбГУ, сообщила Татьяна Черниговская ТАСС.

Ранее ученый совет СПбГУ поддержал инициативу реорганизации факультета свободных искусств и наук, который возглавляет председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, в самостоятельный университет. 5 марта ТАСС сообщил, что по результатам опроса учителей школ, проведенного союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" (Рособрсоюз), Черниговская признана самой влиятельной женщиной в сфере образования. Ученая также занимает должность и. о. завкафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук на факультете свободных наук и искусств и ведет там три курса.

"Для себя я даже не рассматривала возможность перехода в новый вуз. Как и многие мои коллеги, я намерена продолжать и научную, и педагогическую деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете. Мне сложно представить, что тот фундамент, который столетиями нарабатывался в СПбГУ, реально воссоздать с нуля в сжатые сроки. Новые идеи и проекты - это прекрасно, мы сами недавно преобразовали лабораторию в отдельный институт внутри СПбГУ, но нам важно оставаться в экосистеме старейшего университета. К тому же, к нам поступают лучшие студенты, а с лучшими всегда интереснее работать", - сказала ученая.

По словам Черниговской, магистерская программа "Когнитивные исследования", которую она разработала, а также программы "Межкультурное образование и "Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах" продолжат реализовываться в СПбГУ. Профессор подчеркнула, что это было обязательным условием при принятии решения об отделении факультета.

"От правительства РФ поступило поручение рассмотреть возможность создания нового вуза путем выделения факультета свободных искусств и наук. Это решение было поддержано постоянными комиссиями СПбГУ по учебной работе, по научной работе, в которую и я вхожу, и по правовым вопросам, а также учеными советами факультета и СПбГУ. Решение было поддержано при условии соблюдения всех прав сотрудников, обучающихся и при продолжении реализации трех магистерских программ в СПбГУ", - отметила Черниговская.

Она добавила, что ученые советы также рекомендовали новому вузу сохранить наименование "Университет свободных искусств и наук" (поскольку изначально предлагалась немного другая формулировка). Кроме того, всем сотрудникам факультета и студентам должно быть гарантировано соблюдение свободы выбора и возможности остаться в СПбГУ.

О факультете

9 марта 2011 года ректором СПбГУ Николаем Кропачевым был подписан приказ "О создании факультета свободных искусств и наук" (на основе программы "Искусства и гуманитарные науки"), а деканом факультета был избран Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ, который руководит факультетом и сейчас.

По направлению "Искусства и гуманитарные науки" обучается около 700 студентов из различных регионов России и других стран, действуют пять магистерских программ и 12 предметных областей в рамках бакалаврской программы "Свободные искусства и науки" - от истории цивилизаций и философии до когнитивных исследований.