Мишустин поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем, отметив их профессиональные достижения и вклад в развитие страны. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте кабмина.

"Первый весенний праздник наполнен особыми чувствами и вниманием к лучшей половине человечества. Главное - это еще одна возможность сказать дорогим женщинам самые теплые и искренние слова, поблагодарить за заботу, которой они окружают родных, близких и коллег", - говорится в тексте.

"Мы восхищаемся женской красотой, мудростью, обаянием, умением добиваться успехов в работе и создавать уютную атмосферу в доме, - подчеркнул премьер. - Женщины вносят большой вклад и в развитие нашей страны. Высоко ценим их достижения в профессиональной и общественной деятельности".

Мишустин пожелал женщинам успехов и здоровья. "Пусть прекрасное настроение этого праздника остается с вами надолго, заветные мечты воплотятся в жизнь и все, кого вы любите, кем дорожите, будут счастливы и благополучны", - добавил глава правительства.